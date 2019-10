"O Sporting conhece melhor o Alverca do que nós conhecemos o Sporting"

Vasco Matos, treinador do Alverca, fez a antevisão do jogo com o Sporting.

O treinador Vasco Matos disse esta quarta-feira que os níveis de motivação do Alverca "estão altíssimos" para o jogo com o Sporting, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, atirando a pressão para os leões.

"Os níveis de motivação estão altíssimos. A seriedade e as condições que a estrutura nos dá é a maior motivação. Pouca gente tem noção do trabalho que está a ser feito no Alverca. Obviamente, uma vitória diante do Sporting seria um motivo de muito orgulho. Temos de viver este momento e desfrutar, sabemos que a responsabilidade está do outro lado", afirmou.

Apesar de defrontar o detentor da Taça de Portugal, Vasco Matos não alterou a preparação habitual da equipa ribatejana, apesar de considerar tratar-se de um jogo "especial", até para si, que fez a formação enquanto jogador no conjunto leonino.

"A preparação não diferiu muito do habitual. Temos uma maneira de trabalhar muito virada para o nosso modelo de jogo. Percebemos que vamos defrontar uma equipa muito forte, temos de ter mais cautelas e ser mais solidários defensivamente, mas não é por jogarmos contra o Sporting que vamos mudar a nossa forma de trabalhar", explicou.

O treinador, de 39 anos, sublinhou a vontade e a exigência do Alverca em vencer e lançou o mote para poder contrariar o favoritismo do Sporting.

"A melhor forma de defender é tirar a bola ao adversário. Com o Sporting, não devemos ter tanta bola quanto queremos, mas acho que vamos conseguir criar-lhes alguns momentos de aflição. Temos de ser corajosos e não nos escondermos do jogo. Se tivermos isso, acho que vamos conseguir provar a nossa qualidade", analisou.

A recente entrada de Silas no comando técnico 'leonino' dificultou o trabalho a Vasco Matos, pois teve poucas possibilidades de estudar as alterações introduzidas pelo novo treinador do Sporting, que elogiou.

"O Sporting conhece muito melhor o Alverca do que nós conhecemos o Sporting. Fica difícil perceber as novas ideias do Silas, não tivemos praticamente nenhuma possibilidade de estudar isso. O Silas é um excelente treinador e já deve ter implementado todas as suas ideias. Acho que vamos apanhar um Sporting muito forte e bem preparado", avisou.

O capitão do Alverca, Rafa Castanheira, partilhou da opinião do treinador em atirar a pressão para o lado do Sporting e revelou que todo o plantel está focado e "com a cabeça no lugar", com a expectativa de lutar pela qualificação.

"O Sporting tem a pressão. Nós temos de desfrutar e fazer o nosso jogo, temos uma personalidade e identidade bem vincadas. É um jogo muito importante para nós, estamos todos focados, com a cabeça no lugar e o trabalho durante a semana foi bom. Temos as nossas armas e vamos lutar", realçou.

O médio, de 22 anos, fez toda a formação no clube alverquense, confessando ser especial pela envolvência de toda a cidade neste tipo de jogos, mostrando convicção que o plantel ribatejano dará uma boa resposta dentro de campo.

"É sempre bom haver o movimento e a envolvência de toda a cidade. É muito especial para mim, sou alverquense e é muito bom ver o meu clube a jogar contra um 'grande'. É claro que há maior alarido e ansiedade, mas é normal. Temos muita qualidade e tenho a certeza de que vamos dar uma boa resposta dentro de campo", expressou.

O Alverca recebe o Sporting em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, na quinta-feira, às 20h45.