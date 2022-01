"Vamos jogar com o campeão com menos um dia de descanso. Quantas vezes falámos disso? Zero"

Declarações de Luís Pinto, técnico do Leça, antes da receção ao Sporting, nos quartos de final da Taça de Portugal

Jogo: "Respeitando muito o adversário, vamos tentar que se continue a fazer história aqui em Leça e que possamos eliminar mais uma equipa de I Liga."

Encontro em Paços: "Do ponto de vista emocional, retiraram-nos um bocadinho aquilo que é a essência da Taça de Portugal, que é um pequenino poder agigantar-se e defrontar um adversário qualquer em sua casa. Não vamos ter essa felicidade, os nossos adeptos estão extremamente tristes. Não vou dizer que no balneário também não o sentimos, porque gostávamos mais de jogar em casa e o nosso percurso, por sorteio, até aqui, foi em nossa casa. Agora, os jogadores já sabem: as possibilidades que tínhamos de passar, contra o Sporting, aqui em casa, vamos transportá-las para Paços de Ferreira."

Menos dias de descanso: "Vamos ter uma prova de caráter incrível: vamos jogar com o campeão nacional com menos um dia de descanso e sabe quantas vezes os meus jogadores falaram disso? Zero. Estou eu a falar agora. Não há problema nenhum. Da mesma forma que as pessoas deviam pensar muito bem se deviam ter trocado o estádio ou não, porque tiram a essência da Taça de Portugal, deviam também pensar no que estes jogadores passam todos os dias e que nos tivesse sido dado igualdade, pelo menos, no que diz respeito ao descanso. Era bom que tivesse sido levado em conta."