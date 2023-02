"O problema do relvado do Jamor? Um concerto que ali fizeram no verão"

Râguebi rejeita responsabilidades no estado do relvado do Estádio Nacional

O presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) rejeiTA responsabilidades no estado do relvado do Estádio Nacional e revelou que o encontro da Taça de Portugal de futebol entre Casa Pia e Nacional seria sempre noutro local.

Carlos Amado da Silva frisa ainda que já tinha sido informado dessa alteração "pelo próprio presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude [Vítor Pataco]", antes mesmo do jogo da seleção portuguesa de râguebi.

"O problema é que o relvado não tem qualquer enraizamento desde um concerto que ali fizeram no verão e que estragou o relvado todo. Trata-se de um problema estrutural e é lamentável que se queira responsabilizar o râguebi por uma situação sobre a qual não temos responsabilidade nenhuma", criticou o líder da FPR.

A seleção portuguesa de râguebi venceu naquele relvado a Bélgica, por 54-17, no sábado, um dia antes de o Casa Pia anunciar a mudança do encontro dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol para o Estádio do Bonfim, em Setúbal.

"Sábado, dia 4 de fevereiro, realizou-se um jogo de râguebi entre Portugal e Bélgica, no Estádio Nacional do Jamor. Não garantindo o bom estado do relvado após este jogo, solicitámos à Federação Portuguesa de Futebol [FPF] a alteração de estádio para a realização do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal entre o Casa Pia AC e o Nacional", explicaram os gansos.

Por isso, Amado da Silva frisou que "não foi o râguebi que estragou o relvado" de "um estádio que é nacional e para ser usado pelas seleções", mas que "ficaria sempre naquele estado, mesmo que fosse um jogo de futebol, porque o problema é a falta de enraizamento" da relva.