"O mister Ricardo Sousa quis que fossem os capitães a darem a cara pela equipa"

Declarações de Gui Ferreira e Bura, jogadores do Mafra, após a vitória por 4-2 sobre o Marítimo, no prolongamento, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Gui Ferreira (jogador do Mafra): "O mister Ricardo [Sousa] tem estado presente em todas as vitórias, derrotas e empates. Desta vez, quis passar o mérito aos jogadores e a toda a gente. Quis que fossem os capitães a darem a cara pela equipa. Demonstra também o caráter do Ricardo Sousa.

Foi bom, a equipa acredita sempre. No campeonato, temos acreditado sempre, mas a pontinha de sorte não nos tem sorrido. Sorriu-nos neste jogo. A equipa acredita até ao fim. Fizemos um grande golo, do Murilo, e, a partir daí, vimos que era possível, com mais um. Todos acreditámos que era possível chegar à vitória.

Somos uma equipa que acredita sempre até ao fim, independentemente do escalão. Acreditamos sempre, mesmo a perder. Temos o nosso modelo de jogo bem assente, os jogadores confiam todos nele e, depois, cabe aos jogadores ter a entreajuda, que foi grande, e que se demonstrou na reviravolta no prolongamento".

Bura (jogador do Mafra): "O primeiro passo foi o jogo em Santarém. Lidamos com todos os jogos com seriedade e é esse o segredo que nos leva mais longe. Apanhámos já uma equipa da I Liga, mas acreditamos na nossa qualidade. Houve uma altura do jogo em que, se calhar, já ninguém acreditava que passávamos, mas, com a nossa crença, é muito difícil ganharem-nos.

Tenho sempre vontade de ajudar a equipa. Esta época começou mal, mas agora sinto-me bem, não tenho mais problemas e espero conseguir ajudar a equipa e levá-la num bom caminho. Aqui são todos importantes."