O imprescindível em duelo com o perfecionista: Vítor Bruno e João de Deus frente a frente

No banco dos dragões estará um Vítor Bruno "afável", de quem o treinador do FC Porto "não abdica". No outro, um João de Deus "admirador e adepto assumido das ideias" do técnico das águias. Diogo Valente trabalhou com os dois adjuntos e, a O JOGO, faz o raio-X aos técnicos que vão substituir Conceição e Jesus na quinta-feira

O clássico de quinta-feira (20h45), o primeiro de dois entre FC Porto e Benfica no espaço de uma semana, ficará desde logo marcado pelas ausências de Sérgio Conceição e Jorge Jesus dos bancos, ambos suspensos pelo Conselho de Disciplina da FPF. Como tal, a orientação das equipas ficará a cargo dos adjuntos Vítor Bruno e João de Deus, respetivamente, técnicos com os quais Diogo Valente trabalhou em momentos diferentes da carreira.

"O João de Deus sempre foi muito meticuloso em relação ao treino, olha muito para a parte tática, estava constantemente atento e ia ao mais ínfimo pormenor, sempre com uma postura séria no trato dos jogadores", define a O JOGO o extremo do Salgueiros, que apanhou o agora assistente de Jesus como treinador principal no Gil Vicente, no início de 2014/15.