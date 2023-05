"O FC Porto vai tentar limpar a imagem, o Braga vai com menos pressão"

Tiago, antigo jogador de Braga e Benfica, entre outros, falou sobre a final da Taça de Portugal

Braga e FC Porto disputam no domingo a final da Taça de Portugal, em jogo agendado para as 17h15, no Estádio do Jamor. Tiago, antigo médio de clubes como Braga, Benfica e Atlético de Madrid, falou sobre o jogo decisivo da prova rainha, acreditando que o emblema arsenalista chegará com menos pressão à partida.

"O FC Porto vai tentar limpar a imagem do campeonato, porque vive de vitórias. Para o Braga é uma mais oportunidade, mais uma final, vai com menos pressão e acredito que será uma grande festa", afirmou Tiago, em declarações à Sport TV esta quarta-feira.