Nuno Pedro e a vitória sobre o E. Amadora: "Pena não ter sido no tempo regulamentar..."

Declarações de Nuno Pedro, treinador do Oliveira do Hospital, após a vitória (1-1 após prolongamento, 4-1 nos penáltis) diante do Estrela da Amadora na segunda eliminatória da Taça de Portugal.

Vitória: "Foi (uma vitória) justa, pena não ter sido no tempo regulamentar, porque ainda seria mais justo. Não necessitávamos, ou pelo menos, poupávamos um bocadinho o sofrimento que tivemos durante todo o tempo, mas também veio valorizar a forma como, na adversidade, no empate, nos reerguemos, nos organizámos e voltámos a ter uma equipa organizada e com qualidade para poder discutir não só o prolongamento como depois estar com a frieza necessária para discutir as penalidades, o que fizemos de uma forma muito capaz. Foi um jogo em que a equipa teve, no geral, bastante qualidade. Em nada fomos inferiores à equipa adversária, que é uma equipa com muita qualidade".

Motivação da equipa: "Acreditámos e pensámos que era possível jogar de igual para igual, obviamente respeitando aquilo que era a estratégia e mantendo a racionalidade no jogo e ao longo do jogo fomos acreditando e percebendo que podíamos ir nesse sentido [da vitória] e acabámos por ser uns justos vencedores. É um prémio para os meus jogadores e para a estrutura".

Substituição de Patrick aos 90+2': "A principal razão foi por queixas físicas, mas depois [após o empate] fiquei sem referência e pensei que, se calhar, mesmo com cãibras, eventualmente o poderia manter. Também não dei o jogo como garantido, embora pensasse que sim, que podia ficar ali pelos 90 minutos".