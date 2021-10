Nuno Campos estreia-se no Santa Clara com vitória em Leiria

Redação com Lusa

O treinador Nuno Campos estreou-se no comando técnico do Santa Clara com uma vitória por 2-0 sobre o Leiria.

O Santa Clara venceu a União de Leiria por 2-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, disputado em Leiria, ganho pelos açorianos com um autogolo e um ressalto num livre.

Com mais domínio por parte dos leirienses, o conjunto agora orientado por Nuno Campos beneficiou de um golo na próxima baliza e de um livre desviado pela barreira para marcar os golos que garantiram a qualificação.

A equipa da casa entrou melhor e esteve por cima durante quase todo o jogo. Mas pagou pela ineficácia. Só na primeira meia hora falhou quatro boas ocasiões: Marcos Silva e Kaká atiraram à figura do guarda-redes contrário, Benny cabeceou com muito perigoso ao lado e Gonçalo Gregório rematou às malhas laterais da baliza de Marcos Pereira.

Enredado na teia dos leirienses, o Santa Clara sentiu muitas dificuldades para se organizar. E, contudo, chegou à vantagem sem rematar à baliza de Tomás Bozinoski: aos 37 minutos, Rafael Ramos aproveitou um livre para cruzar até à área e Gonçalo Gregório, na tentativa de intercetar, desviou de cabeça a bola para a própria baliza.

Mais esforçada, mais ambiciosa, mas sem sorte, a União de Leiria quase sofreu outro autogolo aos 58 minutos, num desvio de Diego Galo. Três minutos depois foi mesmo vítima de novo infortúnio, num livre de Lincoln, que acertou na barreira, traindo o guarda-redes Bozinoski para o segundo do Santa Clara.

Os leirienses tentaram até ao fim reduzir a desvantagem, mas os açorianos, sem muito esforço, já tinham no bolso a vitória e a passagem à próxima eliminatória.

Jogo no Estádio Municipal de Leiria.

União de Leiria - Santa Clara, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gonçalo Gregório, 37 minutos (própria baliza).

0-2, Lincoln, 61.

Equipas:

- União de Leiria: Tomás Bozinoski, Habib Sylla, Benny Silvano (Afonso Caetano, 72), Filipe Almeida, Diego Galo, Kaká (Renato Alexandre, 82), Ranger Paula, Marcos Silva (Leandro Antunes, 72), Babanco (Nuninho, 63), Jair da Silva (Paulinho, 63) e Gonçalo Gregório.

(Suplentes: Fábio Ferreira, João Dias, Leandro Antunes, Afonso Caetano, Renato Alexandre, Paulinho e Nuninho).

Treinador: Filipe Cândido.

- Santa Clara: Marco Pereira, Rafael Ramos, João Afonso, Boateng (Tassano, 60), Mansur, Nené (Allano, 83), Anderson Carvalho, Lincoln, Jean Patric (Júlio Romão, 83), Ricardinho e Luiz Phellype (Bouldini, 69).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Allano, Bouldini, Tassano, Júlio Romão, Rui Costa e Sagna).

Treinador: Nuno Campos.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ragner Paula (60), Habib Sylla (82) e Anderson Carvalho (90+3).

Assistência: 1915 espetadores.