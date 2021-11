Nuno Campos e o 6-0: "As primeiras vezes que o Braga chega à nossa área faz três golos..."

Declarações do técnico do Santa Clara, no final do encontro com o Sporting de Braga (6-0)

Jogo: "As primeiras vezes que o Braga chega à nossa área faz três golos e qualquer estratégia que possamos ter cai por terra. A segunda parte começa um pouco da mesma forma, temos que dar os parabéns ao Braga, mas também há muito demérito da nossa parte, naturalmente."

Desculpas: "Vínhamos de uma situação em que tivemos muitas dificuldades para preparar este jogo, não vale a pena arranjar desculpas, mas jogámos com jogadores fora da posição, inclusive."

Reação: "O Braga perdeu por seis [com o Benfica] e nós temos que mostrar o caráter tal como o Braga mostrou e dar a volta no próximo jogo. Temos que ser uma equipa, não um grupo de jogadores, mas uma equipa para colocar em campo o que trabalhámos."

O que há a melhorar: "Já lhes disse algumas das coisas que não fizeram tão bem, erros que contra equipas deste nível se pagam caro. Temos que transformar as coisas que fizemos de errado em forças e, agora, temos que nos concentrar [no campeonato] para sair desta situação complicada e dar volta a esta situação."