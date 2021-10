Nuno Barbosa marcou no Leça-Arouca: "É um dos golos mais saborosos da minha carreira"

Nuno Barbosa, autor do golo do Leça

Declarações de Nuno Barbosa, autor do golo do Leça, após o jogo Leça-Arouca (1-1 após prolongamento, 2-1 no desempate por grandes penalidades), da terceira eliminatória da Taça de Portugal, disputado em Leça da Palmeira

Autor do golo do Leça: "Não interessa se marquei o golo, mas a vitória da equipa. Qualquer um pode marcar. O que interessa é passar à próxima fase da Taça. Foi uma vitória justíssima. Dar os parabéns ao Arouca, que também fez um bom jogo, mas nós lutámos e quisemos muito mais e a vitória sorriu para o nosso lado.

Sem surpresas: "Não acho que o Arouca tenha sido surpreendido. Trabalhámos para jogar desta maneira e correu bem. Há que dar os parabéns à equipa. Estou aqui a falar, mas podia estar qualquer um. Jogada do golo? Não estava ensaiada. O jogo pediu aquilo e assim foi."

Sabor: "É um dos golos mais saborosos da minha carreira, também por ser contra uma equipa da I Liga. Próxima fase? Venha quem vier. Não tenho qualquer preferência. Respeito todas as equipas, mas entraremos com vontade de vencer e seguir em frente".