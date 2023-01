Niakaté fora do dérbi minhoto: eis os onzes de Braga e V. Guimarães

Confira os onzes iniciais do dérbi minhoto, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal e com início às 18h45.

Niakaté, central francês do Braga, falha o jogo com o V. Guimarães por motivos físicos, sendo rendido no eixo defensivo por Bruno Rodrigues. Tormena, que é desejado pelo Besiktas, continua como suplente na equipa orientada por Artur Jorge.

Onze do Braga: Matheus; Víctor Gómez, Paulo Oliveira, Paulo Oliveira e Sequeira: Al Musrati e Racic; Iuri Medeiros, André Horta e Ricardo Horta; Abel Ruiz.

Onze do V. Guimarães: Celton; André Amaro, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva; Maga, Tiago Silva, Dani Silva e Hélder Sá; Jota Silva, Anderson e André Silva.