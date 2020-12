Nem as lesões nem a covid servem de desculpa para o Salgueiros

Jorge Pinto depara-se com várias contrariedades para defrontar o Marítimo, na quarta-feira, para a Taça de Portugal, mas não quer desculpas

Contrariedades: "Saímos de isolamento no dia 20, embora alguns jogadores pudessem treinar porque já tinham estado infetados. No entanto, fizemos dois ou três treinos com com o plantel completo. Temos a motivação e a alma salgueirista para lidarmos com as contrariedades. Olhamos para este jogo como uma oportunidade de valorização. Vamos agarrar-nos a isso e a falta de treino não vai ser desculpa. Temos que nos adaptar. Temos tido algumas lesões que nos têm condicionado, perdemos em Paredes muito desfalcados e já parámos três vezes por causa da covid-19. Tudo tem influência no desempenho dos jogadores. Neste momento não conseguimos planear nem programar nada, é complicado para nós e para todos."

Marítimo: "O Marítimo não estava a viver uma fase positiva, neste último jogo alteraram o modelo e isso dificulta a nossa análise, mas vamos estar preparados para tudo. Além disso, desafogaram a fase negativa que estavam a viver, ao ganharem ao Belenenses SAD."