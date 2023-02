Declarações de Paulo Mendes (treinador B SAD) após o jogo Famalicão-B SAD (4-1), dos quartos de final da Taça de Portugal

Sobre o resultado: "Natural, não é. Chegando aos quartos, mesmo sabendo a dificuldade do jogo, queríamos passar às meias-finais. Tivemos dificuldades em fechar as laterais na primeira parte e o jogo exterior, com pouca agressividade e o Famalicão tem jogadores fortes com tempo e espaço."

Timidez: "Entrámos tímidos com e sem bola, a respeitar demasiado o adversário. Não podemos ter medo de jogar, o futebol também é feito de faltas e elas são para se fazer. Fomos uma equipa pouco esperta a 'matar' o jogo em momentos essenciais e pouco agressivos no ataque à área adversária. Ao intervalo, corrigimos e a segunda parte resume-se aos erros individuais que, a este nível, pagam-se caro, no momento em que estávamos melhor. Podíamos ter acalmado o jogo, não perder um pouco o norte, mas só depois do terceiro golo conseguimos isso, faltou a tal experiência."

O campeonato: "Depois, foi jogo de ataque e resposta. Já nos soltámos porque já não tínhamos tanta responsabilidade, mas era difícil dar a volta ao resultado e eu, no banco, comecei a pensar mais no jogo com o Penafiel, a dar minutos a jogadores novos que poderão ser úteis no futuro. Temos de continuar a trabalhar para sair desta situação no campeonato".