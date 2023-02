"Não passava de um sonho, mas estivemos até ao último segundo no jogo"

Declarações à Sport TV de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, após a derrota com o FC Porto (1-0) nas meias-finais da Taça de Portugal

O que falhou? "O que falha é o golo do adversário com quem jogamos contra. Já na final four da Taça da Liga disse que devíamos usufruir destes momentos, aí faltou-nos ambição e respeitámos em demasia o FC Porto, mas hoje fomos mais atrevidos. Aprendemos com alguns erros e fizemos um jogo fantástico. Uma equipa sólida, que sabe o que quer e como fazer as coisas. Saímos de cabeça erguida e saio com a sensação de que estivemos até ao último segundo no jogo."

Alegria no jogo: "Exatamente, seja contra quem for, é isto. O nosso projeto passa por isto, não passaria por Taça de Portugal ou final four da Taça da Liga. O Académico é falado, os jogadores são falados e valorizados. Respeitamos todos mas jogamos olhos nos olhos seja com quem for."

Boa casa no Fontelo: "Espetáculo bonito, primeira vez com tanta gente no Fontelo. Temos de ser nós a fazer por isso. Deixo um apelo para domingo, em jogo de capital importância, possamos ter uma moldura humana como hoje."

Custa mais cair na Taça de Portugal, que venceu como jogador: "Claramente tem algo de especial. Já não a disputo há muitos anos, mas imagino que não perdeu o encanto, mas não passava de um sonho. E não nos fez mal nenhum sonhar. Poderia ter acontecido. Não ponho em causa se o resultado é justo, foi um jogo dividido, mas podia ter caído para o nosso lado e aí o sonho continuaria vivo."