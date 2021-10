Declarações de Samuel Santos, treinador adjunto do Os Belenenses, após a derrota (0-4) e a eliminação diante do Sporting esta sexta-feira, no estádio do Restelo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal

Análise do jogo: "Na primeira parte, penso que conseguimos mostrar a nossa imagem. O golo tão cedo condicionou-nos um bocadinho na abordagem que íamos ter ao jogo. Soubemos pressionar mais alto, a equipa quis mostrar aquilo que sabia fazer no campo e a nossa identidade ficou bem vincada até o final da primeira parte. Depois, veio o 2-0 e depois os dois golos de penálti vêm penalizar um pouco. Acho que não merecíamos um resultado tão pesado. Acho até que merecíamos fazer o nosso golo de honra pelo jogo que fizemos".

Segunda parte: "Buscámos baixar as linhas e pressionar alto. Penso que demonstrámos o que somos capazes, subimos linhas à procura dos golos. Isso também levou a darmos mais espaço nas costas e o Sporting conseguiu explorar bem. Por outro lado, também criámos mais dificuldades. Isso fez com que nossa capacidade física diminuísse. Fomos à procura do golo e não deixamos a nossa identidade de lado".

Acesso: "Eu acho que não nos sentimos pressionamos, sentimos a responsabilidade. Isso é sempre bom, sentir a responsabilidade de ter uma massa adepta dessa dimensão, que quer nos levar para o próximo nível, a Liga 3, e é esse o nosso objetivo, responsabilidade sempre e muita confiança nessa equipa".