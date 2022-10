"Não foi só empatar com o Benfica, é com este Benfica, o que empatou com o PSG"

Declarações do treinador José Vala após o jogo Caldas - Benfica (1-1 no tempo regulamenta e no prolongamento, 3-5 após grandes penalidades) da terceira eliminatória da Taça de Portugal

Jogo com emoção: "Já estou recuperado. Falei agora com os jogadores na necessidade de fazer o "transfer" para a nossa realidade. Quem fez o que fez hoje temos de ser mais exigentes connosco quando estivermos no nosso campeonato. Não foi só empatar com o Benfica, é com este Benfica, o que empatou com o Paris Saint-Germain. O Benfica apresentou-se hoje a respeitar-nos e agradeço ao treinador por isso."

Falhou penálti: "O Clemente é um jogador experiente, já passou na II Liga, foi o primeiro jogador que fui abraçar quando o jogo acabou. Ele já passou por situações boas e outra mais adversas e, todos juntos, vamos apresentar-nos bem no nosso próximo jogo."

Sobre o jogo: "Sabíamos que o Benfica ia procurar sair sempre na bola jogada e procurámos pressionar aí e recuperar algumas bolas. Fizemos uma grande primeira parte. Na segunda parte foi mais difícil, mas fomo-nos aguentando."

Sem queimar tempo: "Não nos passou pela cabeça queimar tempo. Quem conhece o Caldas sabe aquilo que o Caldas é. É assim que somos. Nunca diria a um jogador para se mandar para o chão de propósito. Há outras formas de nos aguentarmos e é por aí que temos de ir. Hoje o grande exemplo foi o que aconteceu neste estádio. Um excelente "fair-play", com muitos adeptos mais a preto e branco (cores do Caldas) que vermelho. É raro isso acontecer. Esta mobilização deve ser seguida por todas as equipas".