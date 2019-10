Não foi fácil encontrar os jogadores do Alverca, dominados pela adrenalina de uma noite de sonho. No entanto, treinador e capitão juntam-se no apelo para virar a página e apostar tudo no CdP

Um dia depois de detonar o Sporting, o Alverca despertou do sonho sem pressa. A noite foi longa e os treinos só recomeçam na segunda-feira, quando já não haverá margem para festas. O Campeonato de Portugal é o que realmente importa e, na visão de quem arquitetou o triunfo, a surpresa não foi assim tão grande. "Pode ser surpresa para quem está mais distraído, mas entre os que acompanham a nossa equipa era unânime a ideia de que podíamos realmente bater o pé ao Sporting. Eu disse na antevisão que nós podíamos dividir o jogo com o Sporting em muitos momentos", sublinha o treinador Vasco Matos, em conversa com O JOGO.

Muito sereno, o técnico admitiu que ainda sentia adrenalina na hora de adormecer, mas descansou bem. "Já passou. Temos de deixar os jogadores desfrutarem, mas não por muito tempo. Isto não vai mudar a nossa forma de jogar, nem aumenta a nossa responsabilidade", remata, num discurso semelhante ao do capitão Rafa Castanheira. O médio riu-se quando lhe perguntámos se a ressaca tinha ditado as suas leis, uma vez que não foi fácil falar com os jogadores do Alverca. "Foi muita adrenalina, não há descrição para um momento como este, foi difícil pregar olho", contou Rafa, mas já a chamar a si as responsabilidades de capitão: "Agora é virar a página e preparar o que aí vem. Temos de estar focados para o jogo com o Pinhalnovense."

Os 22 anos do médio já ficaram diluídos na quinta-feira com a emoção e a clareza do discurso. Desde os 13 no Alverca, Rafa admite que viveu "um dos dias mais especiais da carreira" e garante que qualquer sorteio será "ótimo".

"A festa foi até muito tarde"



A festa começou no apito final do árbitro e prolongou-se "até muito tarde", contou o presidente do Alverca, Fernando Orge. "Não dormi muito, não. A cidade está orgulhosa, toda a gente fala do Alverca e do jogo, não é uma coisa que aconteça todos os dias. Receber um grande e ganhar é maravilhoso", acrescentou o dirigente, que faz figas para que outro grande viaje ao Ribatejo na próxima ronda. Os da casa querem é desfrutar. "A nossa participação já teve um momento alto e daqui para a frente é usufruir. Sem pressão", projeta.