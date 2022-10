"Não estou contente, mas senti que há indicadores positivos"

Declarações de Pedro Moreira, treinador do Torreense, após a derrota por 3-1 com Os Belenenses segunda eliminatória da Taça de Portugal e consequente eliminação da prova rainha.

Análise: "Assumimos o jogo desde o início e sabíamos que, apesar desta diferença entre a II Liga e a Liga 3, que a equipa d'Os Belenenses é bem organizada, uma equipa forte e com qualidade. Gostei da equipa até aos 65 minutos e, depois, temos alguma dificuldade, acusámos alguma dificuldade na capacidade de criar perigo e chegar ao último terço, mas tenho de passar a confiança para eles."

Insatisfação: "Não estou contente, como é lógico, com o resultado, mas em função do que trabalhámos numa semana tenho de revelar que senti que há indicadores positivos. Foi numa transição em que não conseguimos ser eficazes que eles fizeram o golo e penso que, por uma situação, por um momento, não era justo o resultado. Fomos para intervalo com alguma dificuldade em perceber o que tinha acontecido no último minuto."

Pedido de apoio aos adeptos: "É importante dizer aos adeptos que acima de tudo precisamos deles, independentemente dos resultados e da dificuldade que os jogadores estão a ter. A aproximação deles, a capacidade que eles tiveram hoje, eu também a senti e claro que no final do jogo há aqui um desânimo, natural."