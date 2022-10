Nacional vence Angrense e qualifica-se para a próxima ronda da Taça de Portugal

Numa tarde em que a chuva quase não deu tréguas, no Campo Municipal de Angra do Heroísmo, nos Açores, a equipa da Madeira, que ocupa o 14.º lugar do segundo escalão, mostrou a sua superioridade.

O Nacional, da II Liga, qualificou-se este domingo para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao derrotar o Angrense, do Campeonato de Portugal, por 2-0.

Numa tarde em que a chuva quase não deu tréguas, no Campo Municipal de Angra do Heroísmo, nos Açores, a equipa da Madeira, que ocupa o 14.º lugar do segundo escalão, mostrou a sua superioridade.

Ainda assim, o Angrense, que subiu esta época ao Campeonato de Portugal, e está em 13.º na série D, teve várias oportunidades para, pelo menos, reduzir a vantagem.

O jogo arrancou morno, com uma primeira parte praticamente sem lances de perigo para as duas equipas.

Aos 35 minutos, Tomás Botelho entrega a bola ao adversário e Rúben Macedo atirou para a grande área, onde, após alguma confusão e uma defesa de Gonçalo Toste, Carlos Daniel acabou por atirar a bola para o fundo da baliza do Angrense.

Na segunda parte, os treinadores fizeram algumas mudanças nos "onzes" e o ritmo do jogo acelerou, com vários remates de perigo para as duas equipas.

O Nacional da Madeira voltou a ser mais feliz, aumentando a vantagem ao minuto 57. O cruzamento foi de Rúben Macedo, a bola bateu em João Maria e Zé Manuel marcou o segundo golo da tarde.