Nacional sofreu para eliminar Casa Pia... mas contou com o inevitável Riascos

Bis do avançado deu a reviravolta ao Nacional já no prolongamento.

O Nacional venceu esta quarta-feira o Casa Pia por 3-2, após prolongamento, em jogo com reviravoltas da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que foi resolvido com dois golos do avançado Riascos em outros tantos minutos.

Alhassan, aos 28 minutos, abriu o marcador para os madeirenses, mas o Casa Pia respondeu por Godwin, aos 79', e, já no prolongamento, por Vítor Gonçalves (94'). Contudo, um bis de Riascos, aos 104' e 105', resolveu a partida a favor da formação da I Liga, no reduto do 11.º classificado do escalão secundário.

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Nacional, 1-1 (2-3 após prolongamento).

Ao intervalo: 0-1.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 2-3.

Marcadores:

0-1, Alhassan, 28 minutos.

1-1, Godwin, 79.

2-1, Vítor Gonçalves, 94.

2-2, Riascos, 104.

2-3, Riascos, 105.

Equipas:

Casa Pia: João Bravim, Marvin Martins (Bruno Sousa, 106), Kelechi John, Zolotic, Derick Poloni, Thiago Batista (Vítor Gonçalves, 66), Vitó, Sávio Roberto (Djoussé, 106), Diego Medeiros (Jefferson, 106), Godwin e Malik (Platiny, 72).

(Suplentes: Rafael van der Laan, Bruno Sousa, Arghus, Jefferson, Vítor Gonçalves, Djoussé e Platiny).

Treinador: Filipe Martins.

Nacional: Piscitelli, Rúben Freitas, Júlio César, Rui Correia, João Vigário (Lucas Kal, 90), Alhassan (Nuno Borges, 90), Koziello (Azouni, 71), Danilovic (Bobál, 99), Riascos, João Victor (Kenji Gorré, 71) e Róchez (João Camacho, 63).

(Suplentes: Rui Encarnação, Lucas Kal, Azouni, Nuno Borges, Kenji Gorré, João Camacho e Bobál).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Derick Poloni (32), Koziello (43), Júlio César (65), Vítor Gonçalves (67), Alhassan (76), Djoussé (107) e Kenji Gorré (116).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.