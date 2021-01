Os guarda-redes do Nacional Piscitelli e Rui Encarnação fizeram o aquecimento num dos cantos do campo, enquanto Diogo Costa e Marchesín, do FC Porto, cumpriram os exercícios num relvado atrás de uma das balizas da Choupana.

Aliás, apenas os guarda-redes do Nacional estiveram naquele que será o palco do jogo, visto que os restantes jogadores das duas equipas realizaram o aquecimento fora das quatro linhas.

Recorde-se que o relvado do Estádio da Madeira sofreu com a forte chuva que caiu na ilha no final da passada semana, tendo ainda recebido o Nacional-Sporting na sexta-feira, tendo na altura ficado bastante danificando ainda no decorrer do jogo da I Liga.