Moreirense qualifica-se para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

Redação com Lusa

O Moreirense, líder da II Liga, passou este sábado à terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Lajense, do campeonato dos Açores, por 3-1.

O jogo, disputado na vila das Lajes, na ilha Terceira, foi dominado pelo Moreirense, que pressionou mais e passou praticamente o tempo todo no meio campo do adversário.

A equipa de Moreira de Cónegos inaugurou o marcador aos 11 minutos, com um golo de cabeça de Lucas Freitas, na sequência de um canto da direita, para o qual contribuiu uma má abordagem do guardião do Lajense.

Passados apenas quatro minutos, Fábio Pacheco, com um remate quase sobre a linha de grande área, sem defesa possível para o guarda-redes, aumentou a vantagem do Moreirense para dois golos.

O Lajense, que subiu esta época ao principal campeonato açoriano, aproximou-se poucas vezes da baliza do adversário, mas protagonizou uma das melhores jogadas da tarde.

Aos 27 minutos, Ricardo Queirós recebe a bola de Gonçalo Pintão e faz um chapéu perfeito para a baliza de Pasinato, reduzindo a desvantagem dos anfitriões.

Os líderes da II Liga acabariam por confirmar a vitória e carimbar a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal na segunda parte, com um livre bem marcado de Alan, aos 66 minutos.