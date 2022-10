Militão após o Caldas-Benfica: "A sorte caiu para eles"

Festa do golo do Caldas ao Benfica

Declarações de Militão após o Caldas-Benfica

Sobre o jogo: "Sentimos que faltou mesmo um bocadinho, há um sentimento de grande orgulho por este clube. Provámos que não há impossíveis, defrontámos a melhor equipa em Portugal neste momento mas conseguimos e conseguimos criar muitas dificuldades ao Benfica. Levámos a eliminatória para os penáltis e na lotaria a sorte caiu para eles. Foi transmitida durante o jogo uma mensagem de grande confiança dos adeptos. Durante o jogo parecia faltar-nos força, mas isto é o Estádio da Mata, que parece que nos faz ganhar força quando não a temos."

Perto do sonho: "Tivemos muito perto do sonho, foi pena, levamos o jogo para penáltis, depois na lotaria a sorte sorriu para o lado do Benfica, temos de estar muito orgulhosos do que fizemos. Defrontámos um grande Benfica e demonstrámos a nossa qualidade. É verdade que com a qualidade que o Benfica tem, muitas vezes fomos empurrados, mas, mesmo assim, conseguimos por o nosso jogo, principalmente na primeira parte, onde não me recordo de nenhuma oportunidade do Benfica. A segunda parte foi mais difícil, o Benfica entrou muito bem, marcou. Mas eu, com este ambiente fantástico, ainda me arrepio de me lembrar, conseguimos empatar."

Sem medo: "Propusemos durante a semana não ter medo de jogar e a fazer o nosso jogo. Sabíamos as dificuldades que íamos encontrar, não nos podíamos desvirtuar do nosso jogo, mas queríamos mostrar para todo o mundo a qualidade do caldas e no campeonato, fizemos de tudo o que estava ao nosso alcance para surpreender nesta eliminatória. "

Sonhar: "É um sonho, veio cá uns anos atrás, entrei nesse jogo de mãos dadas com os jogadores do Caldas e o meu escalão disse que um dia íamos ter um jogo desses aqui. Foi um sonho que acabou de se realizar, antes conseguiu realizá-lo e pode imaginar a emoção que vai dentro de mim. Agradeceu ao município para que o jogo fosse realizado aqui e à fantástica Direção. Durante o jogo, tivemos várias vitórias e uma delas foi o excelente ambiente. E peço que continuem a apoiar, porque este clube tem coisas fantásticas, não têm noção do que se trabalha aqui, e as dificuldades que temos, o clube é amador, mas conseguimos disfarçar as dificuldades e peço que desfrutem deste ambiente."