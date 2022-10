Mário Silva: "Esta eliminação tem de nos dar mais força"

Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, após a eliminação da Taça de Portugal, aos pés do Tondela (2-0).

Análise ao jogo: "Mais do que as várias oportunidades de golo que tivemos, tivemos o demérito de não conseguir finalizá-las. Entrámos forte, tivemos a situação do penálti, infelizmente não conseguimos concretizar. O Tondela, com mérito, num lance de transição, faz um golo, numa altura em que o jogo já estava mais equilibrado, mas no início do jogo nós entrámos melhor, como teria de ser, a assumir o jogo, depois sofremos o golo. Na segunda parte tivemos novas abordagens à baliza do Tondela. Na parte final do jogo, numa fase em que a equipa estava desequilibrada, o Tondela, e mais uma vez com mérito no lance fez o golo. E no 2-0 já não havia muito a fazer. Parabéns ao Tondela, que passou à próxima eliminatória, com eficácia e mérito."

Olhar em frente: "O que fica para a história é o resultado, 2-0 para o Tondela e segue em frente e nós tristes pelo resultado, pela eliminação nesta fase ainda prematura da prova e agora é seguir em frente olhar em frente para o próximo desafio, no próximo fim de semana. Temos de continuar a trabalhar para ser resilientes, persistir, resistir, seja quais os adjetivos que temos de ter para uma semana de trabalho. Das oportunidades que tivemos não conseguimos concretizar e o Tondela, pelo contrário, das oportunidades que teve, conseguiu e teve mérito. O que é mais importante no futebol é a eficácia."

Eliminação: "Tem de nos dar mais força, para sermos mais fortes no futuro. Tem de nos dar resiliência, força, união e motivação para que no futuro possamos ser melhores do que fomos hoje e possamos ter resultados diferentes dos que temos tido."