Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa falham final da Taça de Portugal

Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, entregam o troféu no Jamor.

Nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem António Costa. Quem vai entregar o troféu ao capitão da equipa vencedora da Taça de Portugal esta tarde será Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República e segunda figura do Estado, juntamente com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com o que O JOGO apurou, por imperativos de agenda, tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro não poderão assistir ao vivo ao encontro entre o FC Porto e o Tondela.

Marcelo Rebelo de Sousa terminou ontem uma visita a Timor-Leste, onde se deslocou para as cerimónias oficiais dos 20 anos da restauração da independência e de posse do novo Presidente, José Ramos-Horta. A longa viagem de regresso iniciou-se na última madrugada e a chegada até será em tempo útil, mas a agenda oficial da presidência não prevê qualquer ato oficial para este domingo e fonte da FPF confirmou a O JOGO a ausência de Marcelo Rebelo de Sousa.

O mesmo se aplica a António Costa, que no sábado se encontrou, na Ucrânia, com Volodymyr Zelensky e tem de enfrentar 11 horas de comboio até à Polónia de onde, depois, poderá viajar de avião para Portugal.

Prémio para "Homem do jogo" e "fair-play"

Além do troféu para a equipa vencedora e das medalhas que todos os intervenientes vão receber, haverá ainda duas distinções individuais nesta final da Taça de Portugal. Serão entregues os prémios "Homem do Jogo", que será decidido pelos jornalistas acreditados para a a partida, e o "Prémio Fair-Play", que será votado por um comité nomeado para acompanhar o encontro. Os galardões serão atribuídos após a cerimónia final da Taça de Portugal.

E porque a FPF pretende "aproximar" o púbico, o que estará nas bancadas e o que vai ficar em casa a assistir pela televisão, dos festejos, haverá uma iniciativa inédita que vai permitir a qualquer adepto levantar o troféu na sua própria casa. Em conjunto com a "Akt Creative", vai ser disponibilizada uma experiência em realidade aumentada que possibilita a todos os portugueses terem a Taça de Portugal nas suas mãos. Através de um filtro no Instagram no perfil "@canal_11", os adeptos poderão ver a taça nos mínimos detalhes e em tamanho real.