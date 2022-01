Marcelo, lateral do Real Madrid, não ficou indiferente ao feito do Mafra

Internacional brasileiro reagiu à passagem da equipa às meias-finais da Taça de Portugal.

O Mafra, clube da Liga SABSEG, vive um momento de grande fulgor, depois da vitória por 4-2 em Portimão e consequente passagem às meias-finais da Taça de Portugal.

O clube que tem Ricardo Sousa como treinador assinalou o feito nas redes sociais, numa publicação que teve o comentário de Marcelo, lateral do Real Madrid. "Parabéns a todos. Seguimos", escreveu o internacional brasileiro no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clube Desportivo de Mafra (@cdmafra)

Em junho, recorde-se, O JOGO confirmou que Marcelo estava em conversas para investir no Mafra, para criar uma espécie de ponte entre o Azuriz Futebol, da primeira divisão do Campeonato Paranaense, e os mafrenses.

"Há aqui uma possibilidade de fazermos uma parceria com a Azuriz onde o Marcelo também está envolvido. É tudo ainda muito embrionário e nada está feito", declarou recentemente José Cristo, presidente do Mafra, descartando a alienação da maioria do capital social de uma eventual SAD - o Mafra é uma SDUQ - a investidores estrangeiros. "Se passarmos a SAD, será sempre com a maioria em poder do Mafra. As conversas com o Marcelo podem ajudar na vinda de jogadores e num apoio financeiro", referiu.