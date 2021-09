Mafra vence na Sertã e apura-se para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

Redação com Lusa

O Mafra, atual quinto classificado da Liga SABSEG , confirmou o favoritismo e assegurou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 1-0 no estádio do Sertanense, do quarto escalão.

A toada de equilíbrio manter-se-ia até aos 83 minutos, momento em que o Mafra marcou o golo da vitória. Num cruzamento da direita, a defesa do Sertanense tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou para a entrada da área, onde surgiu Andrés a rematar forte e rasteiro, carimbando o apuramento para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, na Sertã.

Sertanense - Mafra, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Leandrinho, 83 minutos.

Sertanense: Daniel Azevedo, Diogo Pimenta (Anthony, 83), Luís Martins, Kevin Saldarriaga, Mauro Santos, Muacir Cassama, Rafael Pinto, Vítor Rocha, Pedro Leão, Nicolas Meek (Karamoko, 63), Jamerson Jesus.

(Suplentes: Rafael Serra, David Branco, Alexandre Lopes, Danilo Andrade, Anthony, Karamoko, Kevin Ibouka).

Treinador: Frederico Rodrigues.

CD Mafra: Renan, Pacheco, Barcelos, Bruno, Stevy, Andrés (Wenderson, 84), Lucas (Gabriel, 60), Leandro C., Chano (Inácio, 60), Leandro S., Kikas (Lucas, 70).

(Suplentes: Filipe, Lee, Aparício, Wenderson, Lucas, Inácio, Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Silva (17), Pimenta (20), Kevin (57).

Assistência: Cerca de 200 espectadores.