Mafra já olha para a final: "Pode passar de sonho a realidade"

Declarações de Gui Ferreira, no final do encontro com o Portimonense (2-4)

Jogo: "É uma noite histórica. Não queremos ficar por aqui. Viemos com todo o respeito, mas a acreditar na vitória, com confiança. Vamos tentar não ficar por aqui."

Ideia de jogo: "Tentámos ter a nossa ideia de jogo em prática. O Portimonense concedeu-nos o espaço e conseguimos concretizar. Noutros jogos não conseguimos."

Final: "Pode passar de sonho a realidade, a final. Temos de ter os pés bem assentes na terra. Estamos cada vez mais perto do sonho."