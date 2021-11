Mafra ganha em Vila Franca e segue para os oitavos da Taça

Triunfo por 0-1, no regresso do Vilafranquense ao Campo do Cevadeiro

O Mafra venceu hoje o Vilafranquense por 0-1, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, e garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, com um golo de Vítor Gabriel.

No regresso do Vilafranquense ao Cevadeiro, onde não jogava oficialmente há duas temporadas, foi o Mafra que entrou mais perigoso na partida. Aos quatro minutos, Rodrigo Martins deu o primeiro sinal de perigo com um remate rasteiro para o lado direito do guarda-redes Luís Ribeiro.

Aos 21 minutos, o guarda-redes ribatejano, que viria a ser o melhor jogador em campo na primeira parte, travou um remate de Vítor Gabriel, segurando novamente o empate aos 31 minutos, quando defendeu um cabeceamento de Aparício, que surgiu isolado na pequena área.

A resposta da equipa da casa surgiu já nos últimos minutos da primeira parte. Aos 36 minutos, Edu Machado cruzou da direta do ataque e Nenê, de pontapé de bicicleta, fica muito próximo de fazer o primeiro golo, num lance em que o Renan estava batido.

No minuto seguinte, foi a vez de Fati assustar, desferindo um remate que passou muito próximo da trave da baliza do Mafra.

Todavia, o golo decisivo apenas chegou na segunda parte.

Depois de Andrezinho e Bura, por duas ocasiões, terem acertado no poste da baliza vilafranquense, eis que, aos 72 minutos, Vítor Gabriel conseguiu inaugurar o marcador.

Rodrigo Martins, um dos mais desequilibradores do encontro, trabalhou bem na esquerda do ataque da formação de Ricardo Sousa e cruzou rasteiro para o segundo poste, onde surgiu Vítor Gabriel, que só teve de encostar.

Até ao fim, a equipa de Filipe Gouveia ainda tentou chegar ao empate, mas sem conseguir criar nenhuma ocasião de perigo para a baliza do Mafra.