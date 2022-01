Luís Pinto, treinador do Leça: "Tivemos hoje um excelente treino de organização defensiva"

Declarações do treinador Luís Pinto após o Leça-Sporting (0-4) dos quartos de final da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Um resultado normal frente a esta equipa. O mais importante foi a forma como a equipa se apresentou. Os adeptos não saíram daqui sem reconhecer o que foi feito na Taça e neste relvado. O resultado foi extremamente pesado. Tivemos hoje um excelente treino de organização defensiva, algo a que não estamos habituados este ano. Merecíamos ter encurtado o resultado, podíamos ter feito o 2-1. Os golos finais são imerecidos."

Experiência: "Foi um jogo que dignificou o clube. A atitude e entrega para respeitar este grande clube vai ficar guardada. Tivemos momentos de muita qualidade. Isto só tem que nos dar alento para trabalhar e evoluir. É importante desligarmos a ficha da Taça e voltar a focar no campeonato e querer ganhar em Castro Daire.

A Taça: "Acabou o sonho, sabíamos que era difícil. Era um jogo de futebol, queríamos tentar vencer, mas ficou uma excelente imagem. Jogámos contra três equipas de escalões superiores, duas delas de I Liga. Os jogadores estão a chorar, mas têm de estar orgulhosos."

Eficácia do Sporting: "Na primeira parte fomos prejudicados porque o Sporting marcou em poucas oportunidades. Disse aos jogadores ao intervalo que estavam bem, que estavam a fazer o que eu queria. Só lhes pedi para evoluírem em campo, crescerem. Soltaram-se e melhoraram a imagem. Fomos mais agressivos, merecíamos o 2-1. Há mais vida além da Taça. Temos um grande desafio no domingo para continuarmos no primeiro lugar do nosso campeonato."