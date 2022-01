Luís Freire: "A estrelinha não esteve connosco, nem com dez fomos inferiores"

Declarações do treinador do Rio Ave, Luís Freire, após o Rio Ave-Tondela (0-1) dos quartos de final da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Foi uma partida num contexto complicado para nós, com ausências e debilidades, mas onde entrámos bem e conseguimos impor um equilíbrio até ao intervalo. Na segunda parte entramos melhores, mas com a expulsão do Santos permitimos que o Tondela mostrasse a sua qualidade. Ainda nos conseguimos fechar, e até tivemos situações para marcar, mas merecemos disputar prolongamento."

Sem sorte: "Aí, os jogadores quebraram fisicamente, e sofremos um golo num lance em que tínhamos de ser mais espertos. O Tondela foi eficaz, e nós voltamos a mandar uma bola aos ferros. A estrelinha não esteve connosco, pois mesmo com dez nunca fomos inferiores. Fizemos uma excelente prestação na Taça, eliminando duas equipas da I Liga. Agora vamos concentrar no campeonato e no objetivo de subir de divisão".