Limianos vence o primeiro jogo da edição 2021/22 da Taça de Portugal

A edição 2021/22 da Taça de Portugal arrancou esta quinta-feira com a vitória (3-2) do Limianos sobre o Montalegre.

O Limianos, do Campeonato de Portugal, é a primeira equipa apurada para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. A edição 2021/22 da prova rainha arrancou esta quinta-feira e a equipa de Ponte Lima bateu o Montalegre, da Liga 3, por 3-2.

A formação de Vila Real marcou primeiro, por intermédio de André Martins (44'), os da casa empataram por Joel Marques (58'), mas voltaram a ficar em desvantagem aos 61', com um golo de Rúben Neves. Na parte final, o Limianos consumou a reviravolta com tentos de Leo Costa (86') e Fábio Pimenta (90+1').

Recorde-se que nesta primeira ronda participam 120 clubes: 1 representantes das Associações Distritais e Regionais de Futebol, 58 do Campeonato de Portugal e 21 emblemas da Liga 3. Destes, 32 ficaram isentos da 1.ª eliminatória.

Os vencedores passam à segunda eliminatória, que já contará com as 16 equipas da Liga SABSEG (FC Porto B e Benfica B não entram). Na terceira fase da prova, entram as 18 equipas da Liga Bwin.