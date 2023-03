Liga e FPF em colisão por causa das meias-finais da Taça de Portugal

Comissão Permanente de Calendários deu parecer negativo ao agendamento do Nacional-Braga para 12 de abril e solicitou explicações.

A possibilidade do jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, entre o Nacional e o Braga, se realizar a 12 de abril colocou a Comissão Permanente de Calendários da Liga em rota de colisão com a FPF.

A marcação ainda não tem carimbo oficial, mas O JOGO sabe que foi discutida com o operador televisivo, mesmo tendo merecido um parecer negativo do grupo de trabalho encarregue de agendar os encontros do campeonato. Fontes consultadas pelo nosso jornal entendem que a data não é coerente com o calendário oficial de competições, que previa a realização das semifinais da prova rainha entre os dias 25 e 27 de abril ou, como alternativa, entre 4 e 6 do mesmo mês. O dia em cima da mesa para a receção dos madeirenses aos bracarenses, recorde-se, está delineado como sendo uma "data Champions League".

Face à hipótese que se começou a desenhar nos últimos dias, O JOGO apurou que aquela Comissão solicitou explicações à FPF sobre as razões que a fundamentam, atendendo a que tem sido inflexível com os clubes no cumprimento do calendário desportivo. O pedido surge depois de no passado recente o organismo federativo ter sido contra o reagendamento do Famalicão-Dumiense, da IV Eliminatória, não obstante o desejo dos dois clubes, bem como do Braga-Benfica, dos quartos de final, devido à proximidade do encontros dos encarnados com o Brugge, para a Liga dos Campeões. A alteração, aprovada pelo operador televisivo, foi subscrita por Nacional e Braga e deverá ter a concordância do organismo federativo, que se refugia nas premissas regulamentares e no interesse da prova, entre outros, para defender uma decisão que sustenta ser da sua única e exclusiva competência, conforme documentação a que tivemos acesso.

A alteração do Nacional-Braga para uma data diferente do previsto teria algumas consequências na calendarização de ambos os clubes. Jogando-se entre os dias 25 a 27 de abril, aconteceria entre uma viagem dos bracarenses a Lisboa, para defrontar o Casa Pia, e uma receção ao Portimonense; e uma receção dos madeirenses ao Feirense e uma visita ao FC Porto B. Cumprindo-se no período alternativo (4 a 6 de abril), surgiria no meio da deslocação a Chaves (dia 2) e de um jogo em casa com o Estoril (dia 8) para a equipa de Artur Jorge; e de um embate com o Vilafranquense (fora) e outro com a Oliveirense (casa) para os homens de Filipe Cândido. Confirmando-se o dia 12 como a data oficial, será no meio de dois confrontos na Pedreira para os arsenalistas, com Estoril e Gil Vicente, respetivamente; e entre os desafios com Oliveirense (casa) e Penafiel (fora) para os alvinegros.