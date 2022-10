Leonel Pontes após a eliminação do Covilhã: "Peço desculpa aos adeptos"

Declarações de Leonel Pontes após o jogo Caldas-Covilhã (3-0), da segunda eliminatória da Taça de Portugal de futebol, disputado hoje no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha​​​​​​:

Sobre o resultado: "Antes de mais, dar os parabéns ao Caldas. Na segunda parte, o adversário foi mais forte que nós. Sabíamos da dificuldade do jogo e no fundo acabaram por ganhar com justiça. Este é um momento difícil para o clube e tínhamos a responsabilidade maior de passar esta eliminatória pela tradição do clube na prova, por isso peço desculpa aos adeptos."

Melhorar: "Andamos à procura da melhor equipa, há jogadores que fazem falta ao grupo, mudámos de sistema, andamos à procura de novas ideias, mas as coisas levam tempo a conseguirem ser feitas. Temos de melhorar os aspetos defensivos e ofensivos e temos de avaliar muito bem o que aconteceu aqui hoje."

Lutar: "Sei o que é lutar por objetivos difíceis. Este é um contexto negativo e a equipa ainda não conseguiu estabilizar no sistema e na forma de jogar e, essa inconstância, não nos tem permitido obter melhores resultados.Depois de as coisas acontecerem é fácil falar. Temos sete jogos e apenas cinco pontos, mas há muito campeonato [da II Liga] para disputar. Há coisas que têm de ser mudadas. Agora, deixámos uma competição que era importante para nós".