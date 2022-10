Leixões segue em frente na Taça de Portugal com goleada no Alentejo

Festa do Leixões

O conjunto de Matosinhos venceu por 5-0 na casa do Vasco da Gama, de Vidigueira, no distrito de Beja.

O Leixões, da II Liga, passou à terceira eliminatória da Taça de Portugal, após uma goleada tranquila, por 5-0, em casa do Vasco da Gama, de Vidigueira, no distrito de Beja.

O defesa central sérvio Calasan, aos 39 e 65 minutos, o avançado Tiago Morais, aos 42, o médio brasileiro Rafael Freitas, aos 67, e o dianteiro canarinho Zé Eduardo, aos 82, construíram a vitória dos nortenhos.

Num jogo que começou equilibrado e com poucas oportunidades de golo, o Leixões acabou por assumir o controlo do jogo, mas só conseguiu chegar ao golo depois de Moisés Conceição e Erivaldo trocarem de posições no ataque.

Aos 39 minutos, na sequência de um canto do lado direito, Moisés Conceição, que tinha acabado de passar para o lado esquerdo do ataque, voltou a cruzar para a área dos alentejanos e o central Calasan, com um cabeceamento, inaugurou o marcador.

O Leixões aproveitou o bom momento e, aos 42 minutos, voltou a marcar, com Tiago Morais a rematar para o fundo da baliza, após assistência de Erivaldo, o mesmo jogador que, dois minutos depois, na cobrança de uma grande penalidade, permitiu a defesa do guarda-redes Eduardo Barão.

No segundo tempo, a equipa da cidade de Matosinhos voltou a estar melhor do que o adversário e a criar boas chances para aumentar a vantagem, como o remate à trave do médio costa-marfinense Zag, aos 53 minutos.

O terceiro tento acabou por surgir, aos 65 minutos, depois de um canto do lado esquerda, com Zag a fazer um primeiro remate à entrada da grande área e Calasan, com um toque subtil, a desviar para o fundo da baliza.

O Leixões marcou ainda mais dois golos, aos 67 minutos, por Rafael Freitas, com um remate de longe, e aos 82, por Zé Eduardo, a encostar em cima da linha de golo, enquanto, aos 70, Emmanuel Eze não aproveitou a melhor oportunidade para a formação caseira, quando só tinha o guarda-redes pela frente.