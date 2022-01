Leça-Sporting passa para Paços de Ferreira

Leça-Sporting vai jogar-se em Paços de Ferreira

O Leça-Sporting, partida dos quartos de final da Taça de Portugal, não vai disputar-se, afinal, em Leça da Palmeira. Segundo o clube do concelho de Matosinhos, a partida terá lugar no estádio do Paços de Ferreira.

Uma alteração, explica em comunicado, que se deve a exigências de segurança feitas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto.

COMUNICADO

"Em virtude das exigências de segurança feitas pela APCVD (Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto) para o encontro da Taça de Portugal contra o Sporting Clube de Portugal, evento considerado de Alto Risco, não será possível organizar o jogo em Leça da Palmeira.

A partida será realizada no Estádio Municipal da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, dia 11 de Janeiro, às 20h45."