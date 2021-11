Leça e o duelo com o Paredes: "Oportunidade para mostrar a qualidade doo campeonato de Portugal"

Declarações de Luís Pinto, treinador do Leça. Uma das formações vai estar nos quartos de final da Taça de Portugal

Jogo: "Sai-nos uma das equipas mais competentes que está nesta fase. O Paredes é extremamente competente, muito organizada e muito bem orientada, mas é mais uma oportunidade que temos de passar a próxima eliminatória e mais uma oportunidade que temos de mostrar a qualidade que existe no campeonato de Portugal e na nossa equipa. É mais um desafio que vamos encarar com muito otimismo, confiança e humildade."



Sonho? "Sim, claro que sim. Quando entramos para esta competição, sabemos que podemos jogar um jogo ou podemos jogar vários. Aquilo que nos propusemos é competir cada jogo com o objetivo de ganhar. Fizemos em todos os jogos anteriores e iremos fazer neste também. Vamos competir para ganhar e passar a próxima eliminatória e para conseguir jogar, pelo menos, mais um jogo nesta competição."