Lank Vilaverdense humilha Oliveira do Hospital e segue para os oitavos da Taça

Triunfo por 7-0 abriu hostilidades da quarta eliminatória da Prova Rainha. Visitantes já perdiam por 5-0 ao intervalo e tiveram um final de jogo para esquecer

Foi com estrondo que o Lank Vilaverdense garantiu um lugar nos oitavos da Taça de Portugal. O carrasco do Portimonense bateu o Oliveira do Hospital, por esclarecedores 7-0, e assegurou a passagem à fase seguinte.

Ao intervalo, o jogo já estava nos 5-0 a favor da equipa da casa, através dos golos de Semedo (bis), Bruno Silva, Laércio e Edmilson. No segundo tempo, os visitantes falharam uma grande penalidade e foi através da marca dos 11 metros que o conjunto de Vila Verde fez o sexto, por Fati. A fechar, um erro grave do guardião do Oliveira do Hospital materializou o resultado.

Recorde-se que o Oliveira do Hospital também tinha eliminado uma equipa da Liga Bwin, na última eliminatória da Taça, o Rio Ave, no caso, por 3-2, após prolongamento.