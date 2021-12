Jota: "Derrota com o Sporting? Se a merecemos ou não, é subjetivo..."

Declarações do jogador do Casa Pia em reação à derrota com o Sporting (1-2), em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, no qual fez um golo, no Estádio Pina Manique

Reação: "Caímos de pé. Fizemos um grande jogo, tínhamos o objetivo de passar à próxima fase. Entramos com personalidade, a querer ter bola... Se merecemos ou não, é subjetivo. Passa quem marca mais, como o Sporting fez. Há que realçar que este clube nos dá todas as condições para fazermos o nosso trabalho."

Experiência fez diferença: "Sabemos a qualidade do adversário, atual campeão nacional. É uma equipa de enorme qualidade. Há que realçar a nossa atitude e o que mostrámos em campo. Foi muito bom."

Golo: "Trocava o golo pela passagem à próxima eliminatória."