José Cristo é portista e mafrense até morrer: "Será um dia de festa, é muito gratificante"

Presidente do clube há 30 anos, o também líder da SAD está encantado por receber pela primeira vez um grande. Pinto da Costa, "um dirigente histórico", é uma "referência" do futebol

Líder do Mafra há 30 anos, José Cristo vai ter a oportunidade, esta noite, de ver o jogo com o FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao lado "de um presidente histórico", Pinto da Costa. "É uma referência do futebol", vincou a O JOGO o dirigente de 60 anos, natural de Vila Real e empresário, sobre o presidente que há mais tempo lidera um clube - desde 1982.

"Esta é a primeira vez que recebemos um grande. É muito importante termos no nosso estádio um clube com esta dimensão. Sou portista, mas sou mafrense até morrer. Será um dia histórico receber o campeão nacional, que está na Liga dos Campeões e, para nós, será um dia de festa. É muito gratificante", expôs.

Tal como sucedeu na receção ao Marítimo, a 15 de outubro (4-2 após prolongamento, na terceira eliminatória), Cristo adiantou que "a administração do FC Porto será recebida da mesma forma, numa sala do Convento de Mafra, um sítio nobre da nossa vila".

Depois de eliminar o Marítimo esta época, e o Portimonense, o Marítimo e o Moreirense, também da I Liga, em 2021/22, caindo nas meias-finais frente ao Tondela, José Cristo considera que "há 50 por cento de possibilidades" de fazer história. "Acredito sempre que vou ganhar. Sou realista, sei que é quase impossível, mas no futebol não há impossíveis", defendeu, anunciando que "não é preciso dar prémios" se a vitória sorrir à equipa saloia. "Este jogo já os motiva bastante. O Mafra é um clube pequeno e não tem condições para o fazer", explicou, pedindo ao grupo de Ricardo Sousa para "fazer o melhor, que será eliminar o FC Porto."

Lotação duplica e esgota

O Estádio Municipal de Mafra tem capacidade para 1 200 lugares, mas hoje acolherá 2 460 espectadores graças às duas bancadas amovíveis que o clube saloio ergueu, com 730 lugares para os adeptos locais e 530 para os dos dragões. Os bilhetes para o jogo esgotaram em cinco horas, na quinta-feira.