Jorge Costa: "Tivemos respeito a mais pelo FC Porto na Taça da Liga"

Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, na antevisão ao duelo com o FC Porto, agendado para as 20h45 de quarta-feira e a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.

Expectativas: "É um jogo desafiante para nós. O segundo da época frente ao FC Porto e no qual espero que tenhamos aprendido com aquilo que fizemos de menos bom na Taça da Liga [final four]. É um jogo disputado em nossa casa, o que também é positivo. Bom para a cidade, para os adeptos; o relvado que já está bom, espero um bom espetáculo e espero que a equipa cometa menos erros. Foram erros de comportamento de uma equipa que está a crescer e de um grupo que se encontra numa fase de aprendizagem que quando são expostos a este grau de exigência as diferenças notam-se mais. Este nível é ótimo, porque vão ser expostos a coisas que dificilmente aconteceria em outro contexto."

Preparação: "Tenho a certeza de que estamos aptos. Quando a fasquia é elevada não é como um jogo do nosso campeonato, concentração, desgaste, mais tempo sem bola do que o adversário. Não sei se é prioritário Taça de Portugal ou campeonato. O objetivo é promover jogadores, a cidade e jogar na máxima força, sabendo que este jogo surge numa fase complicada, no meio de Moreirense e Farense. Isto vai ser quase o complemento do que realizámos na Taça da Liga. Foi um jogo em que tivemos coragem, não nos limitamos a defender, tentámos agredir o FC Porto, ofensivamente, mas faltou definição no último terço, fomos um pouco precipitados e acabámos por sofrer três golos em que dois eram perfeitamente evitáveis foram erros pessoais. Estou muito ansioso para perceber que resposta podemos dar, amanhã, e ver se crescemos, desde jogo."

Atitude do FC Porto: "Não nos surpreendeu. Não tem uma só forma de jogar, muda em função das soluções e estamos preparados para todas as formas do FC Porto jogar, isso é claro. O mais complicado é mesmo sabendo do que eles são capazes de fazer é mos termos a capacidade de os parar e de os anular, isso é mais complicado. FC Porto também tem algumas preocupações da nossa forma de jogar e nós temos vantagem grande que é estarmos completamente descontraídos. É só somar. Não temos nada a perder."

Apoio dos adeptos na Taça da Liga: "O que aconteceu na Taça da Liga foi fantástico. Orgulho deles na sua equipa mesmo no final, com a derrota. O que nos está a acontecer é ótimo para o nosso projeto e para a cidade. Nunca tive tanta gente numa Conferência de Imprensa em Viseu. É isto que nós queremos. Tudo isto faz parte do nosso projeto.

Pressão inicial do FC Porto: "FC Porto entra muito forte e acaba por resolver na primeira meia hora. Não fomos eficazes. Nem de pressionar alto. Tivemos respeito a mais pelo FC Porto, é bonito temos de o ter, mas temos de ser mais corajosos e atrevidos. Acho que não acusámos pressão. Para a grande parte dos jogadores foi a primeira vez que jogou a este nível. Amanhã espero que seja diferente, não seja surpresa. Espero que a resposta possa ser a melhor. É a segunda oportunidade que vamos jogar contra um grande e temos de desfrutar mais. Eu gostava de sair daqui com uma vitória e a passagem. Não temos pressão, a pressão está do lado do FC Porto."