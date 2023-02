Jorge Costa: "Fomos atrás de algo mais que perder por poucos"

Declarações à RTP de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, após a derrota com o FC Porto (1-0) nas meias-finais da Taça de Portugal

Comparação com eliminação na Taça da Liga: "São coisas diferentes, parece a mesma coisa mas não é. Uma equipa atrevida, com muito respeito, mas atrevidos. Foi o que fizemos, fomos atrás de algo mais do que perder por poucos. Estivemos sempre dentro do jogo, organizados, faltou-nos ser mais agressivos. Mas fomos chegando. Acaba 1-0 e ficamos com a sensação de que podíamos ter tido mais uma pontinha de sorte, ser melhores na definição e podíamos ter ido mais longe no jogo."

Taças e subida como objetivos? "Não temos essas aspirações, deve andar distraído. As nossas aspirações nem eram estas, chegámos mais longe do que esperávamos. O projeto passa por isto, por jogar bem, valorizar jogadores, tentar ganhar os jogos. Não tenho dúvidas que esta experiência nos valorizou e colocou no mapa do futebol português."