Jorge Costa e a derrota com o FC Porto: "Quis manter o respeito, mas ser mais atrevido"

Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, após a derrota com o FC Porto (1-0) nas meias-finais da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Hoje, estou ainda mais orgulhoso do que no final do jogo em Leiria [para a Taça da Liga]. Dois jogos de grau de dificuldade enorme para nós. Primeiro, foi um resultado pesado para o que fizemos. Hoje, queria manter o respeito ao adversário, mas sermos mais atrevidos, mais agressivos com e sem bola e penso que o conseguimos. Caímos na Taça, acabou o sonho, mas até ao fim mantivemos o jogo em aberto."

Boa exibição: "Estamos a falar do campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e batermo-nos como nos batemos é motivo de orgulho. A diferença está na valia individual do adversário".

Próximo jogo, com o Farense, na II Liga: " Espero ter uma moldura humana como hoje. Estamos numa série de jogos de grau de dificuldade elevadíssima, mas tenho a certeza que este tipo de jogos nos ajuda a crescer e hoje fomos mais fortes do que em Leiria."

Ausência de Nduwarugira: "Penso que para domingo estará disponível."