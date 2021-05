Jogos Santa Casa querem manter "boa aposta" na Taça de Portugal Placard

Em entrevista à TSF, os Jogos Santa Casa e a Santa Casa da Misericórdia continuam a ligação à Taça de Portugal, que desde 2015 teve como principal patrocínio o jogo Placard.

Maria João Matos, a diretora de Comunicação e Marcas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), explica que a parceria se justifica "pelos valores inerentes à própria Taça". A responsável da SCML fala da Taça de Portugal como uma competição "transversal ao país inteiro, dos pequenos aos grandes", pelo que considera que a ligação entre os Jogos Santa Casa e a prova rainha do futebol "fez sempre sentido".

A ligação da Santa Casa ao desporto não se fica pela Taça ou pelo futebol. A instituição apoia 17 federações, os comités olímpico e paraolímpico e marca presença nos grandes eventos desportivos do país. Maria João Matos fala de uma partilha de valores que vão além do aspeto competitivo, como as questões de "inclusão, coesão e práticas de vida muito mais saudável", valores que os Jogos Santa Casa querem "manter e apoiar naquilo que é o desporto em Portugal.

A responsável da instituição conta também quais as iniciativas planeadas para o dia da final, entre as quais se conta um miniestádio na Cidade do Futebol em Lisboa, onde crianças da Santa Casa de Lisboa e de Braga vão assistir ao jogo "como se estivessem a assistir presencialmente à final". Os Jogos Santa Casa vão ainda levar quatro jovens ao terreno de jogo, onde vão participar como apanha-bolas durante a partida. Maria João Matos explica que as iniciativas são uma demonstração de sentido de responsabilidade social da instituição.

Com as atividades planeadas, a diretora de Comunicação e Marcas da SCML não duvida de que a festa está garantida. Quanto ao futuro, considera que a ligação entre a Santa Casa, o desporto e a Taça de Portugal é "uma estratégia a manter". Maria João Matos lembra que o futebol é "agregador de multidões" e que a Santa Casa quer continuar o que diz ser "uma boa aposta" na competição.

A final da Taça de Portugal Placard chega este domingo. O Estádio Cidade de Coimbra recebe Benfica e Braga a partir das 20h30 da noite, numa emissão com transmissão na TSF.

Parceria com a Taça de Portugal é para manter

A parceria entre os Jogos Santa Casa (JSC) e a Taça de Portugal existe desde 2015. Que balanço faz destes anos?

-O balanço é extremamente positivo. A Taça de Portugal é a prova rainha do futebol português e, seguramente, um dos pontos altos do calendário anual do desporto nacional, pelo que a associação da marca JSC surge naturalmente. Esta é uma parceria que se tem consolidado ao longo dos anos, com um significativo reforço da presença dos Jogos Santa Casa a partir de 2017, atribuindo o nome Placard à Taça e a este grande momento de festa que é a final da Taça. Será uma ligação para manter no futuro? -Os Jogos Santa Casa já são parte significativa da prova e, concretamente, da festa da final. Tendo isso em conta, diria que, nos moldes atuais ou num modelo alternativo, tudo nos leva a crer que é para continuar.

Desportos motorizados no Placard já em 2022

Criado em 2015, o jogo de apostas desportivas é já o terceiro melhor posicionado no universo Jogos Santa Casa e tem registado uma evolução "bastante positiva", sendo uma marca de referência no mercado, garante a diretora de Marketing dos Jogos Santa Casa, Ana Delgado.

Uma final entre duas equipas como Benfica e Braga, que tiveram um ano com alguns altos e baixos, aumenta a imprevisibilidade do resultado final. Em que medida antecipam que isso tenha impacto no volume de apostas em torno do jogo?

-A Taça de Portugal Placard suscita sempre o interesse dos apostadores, ainda mais valorizado quando na final estão duas equipas do futebol português que têm uma grande base de adeptos. Neste caso em particular, pela época atípica que as duas equipas tiveram e considerando que não há uma nitidamente favorita, a imprevisibilidade do resultado final pode funcionar como motivo acrescido no interesse dos apostadores, até porque se preveem cotas muito equilibradas.

No universo Jogos Santa Casa, em que lugar se posiciona o Placard no que diz respeito ao volume de apostas/investimento do público?

-O Placard posicionou-se desde o início da sua exploração, em 2015, no terceiro lugar no portefólio dos Jogos Santa Casa, tendo vindo a consolidar essa posição.

Desde 2015 qual foi a evolução neste setor em particular?

- O Placard, jogo de apostas desportivas à cota exclusivamente de base territorial, tem registado uma evolução bastante positiva, quer no volume de apostas, quer na quantidade de apostadores, e posiciona-se já como uma marca de referência no mercado, alcançando níveis de notoriedade bastante elevados. Em 2020, por efeito da pandemia e das restrições impostas na circulação de pessoas e nos horários de funcionamento da rede de mediadores, registou-se uma quebra esperada, mas que julgamos poder vir a recuperar a curto/médio prazo. No mercado de jogo online e pelos relatórios publicados pela entidade reguladora (SRIJ), podemos também constatar um crescimento da atividade no setor das Apostas Desportivas, quer na atribuição do número de licenças de exploração quer no volume de apostas.

Estão previstas novidades a curto prazo? A introdução de novas modalidades, por exemplo...

-Desde o início de exploração do Placard que foi definido um plano de desenvolvimento do jogo com diversas etapas: em 2017 com oito novas modalidades, em 2018 com o QR Code e novos tipos de aposta e em 2020 com um novo site e uma nova app. Neste plano, está previsto que em 2022 possamos lançar novas modalidades desportivas, nomeadamente desportos motorizados.