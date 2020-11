Jogos à porta fechada? No Salgueiros não é bem assim: "Vamos a qualquer lado e ouvimos os adeptos"

Yannick Semedo só chegou esta temporada aos portuenses, mas já sabe da máxima que existe no clube para avisar o Covilhã que vai ter "de correr muito"

Há um ditado que se implantou entre jogadores e adeptos do Salgueiros, desde que o clube voltou ao Porto para jogar no Complexo Desportivo de Campanhã, em dezembro de 2018. "Ninguém passa no Cerco", clamam as gentes salgueiristas, em alusão ao bairro do Cerco do Porto, onde está localizado o recinto.

Yannick Semedo só chegou ao conjunto de Paranhos nesta temporada, mas tem a cultura do clube bem implantada e puxou dessa frase para avisar o Covilhã que terá muitas dificuldades, segunda-feira, na Taça de Portugal.

"Quem quiser ganhar na nossa casa terá que correr muito mais do que nós. O campo é pequeno, é sintético e, como costumam dizer, ninguém passa no Cerco", alerta. Certo é que esta temporada nem no Cerco nem em lado nenhum. O Salgueiros tem três empates e duas vitórias na Série C do Campeonato de Portugal (está no quarto lugar) e um triunfo na prova-rainha. Uma das vitaminas da equipa tem sido... o apoio dos adeptos.

"Jogamos um bom futebol e a qualquer lado que vamos temos sempre adeptos. Arranjam maneira de ver os jogos e conseguimos ouvi-los. Tenho a certeza que segunda-feira será igual, mesmo o jogo sendo às 11h00", rematou. Yannick, médio cabo-verdiano de 24 anos, nasceu na ilha de Santiago. Entrou para o futebol pela porta da escola Epyf, mudou-se, depois, para o Celtic da Praia e em 2014/15 foi contratado pelo Santa Clara. A adaptação custou pela "distância da família" e, um ano volvido, estava no Marítimo, entre a equipa B e C.

"Quase não passei do Distrital e também não foi bom", reconhece. Em 2018/19 conseguiu, finalmente, mostrar créditos, quando se transferiu para o União da Madeira e na época passada rumou ao continente, para jogar no Beira-Mar. "Já conheço quase todo o país [risos]. Vir para o continente foi a melhor coisa que fiz. Fiz muitos jogos, dei-me a conhecer e estou grato ao Beira-Mar, clube que passei a gostar", salienta. Dois golos em 27 jogos fizeram Yannick ter vários convites no defeso.

A escolha pelo Salgueiros não foi difícil. "É um histórico que quer tentar subir de divisão", respondeu. Quanto à Taça, nos salgueiristas não há propriamente uma meta definida, pese uma ambição que Yannick Semedo tem: o de defrontar um FC Porto, Benfica ou Sporting. "Só pensamos jogo a jogo, mas temos o sonho de jogar com alguém da I Liga ou com um grande", elucidou. É o Salgueiros a tentar voltar a palcos outrora pisados na história dos portuenses.

Seleção ao virar da esquina

Yannick Semedo é um "seis ou oito" que não se limita a destruir jogo. Muito pelo contrário. "Gosto de ter a bola no pé e penso que sou bom no passe e na qualidade técnica", avalia-se. No futuro, o jogador de 24 anos gostaria de ter a oportunidade de ingressar num conjunto da I Liga. Todavia, o ex- Beira-Mar tem outra meta para a carreira que, aliás, não estará muito longe de ser alcançada. "Espero vir um dia jogar pela seleção de Cabo Verde. Sei, pelo menos, que estive entre os pré-convocados quando joguei no Beira-Mar", revela.