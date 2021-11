Jogo no Dragão vale "nova" parceria para o Feirense

A equipa de Rui Ferreira desloca-se este sábado (20h15) ao terreno do FC Porto, em jogo referente à Taça de Portugal e pela primeira vez esta época, terá um patrocinador nas camisolas: Ativa Relax.

O Feirense vai apresentar-se, hoje à noite, no Estádio do Dragão com um patrocinador na frente da camisola. O mediático jogo na casa do FC Porto levou a que um parceiro dos fogaceiros aproveitasse a oportunidade para também ele ver a sua marca mais visível.

Apesar da excelente campanha na Liga SABSEG, o Feirense continua sem patrocinador principal no equipamento. Este sábado à noite tudo será diferente para a jovem equipa orientada por Rui Ferreira.

A parceria com a Ativa Relax foi anunciada no final da tarde de sexta-feira.