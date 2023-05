João Pinheiro é o árbitro do Braga-FC Porto

Final da Taça de Portugal está agendada para as 17h15 de domingo, no Jamor

A final da Taça de Portugal, entre Braga e FC Porto, será arbitrada por João Pinheiro. Bruno Jesus e Luciano Maia serão os assistentes e Nuno Almeida o videoárbitro.

O jogo decisivo da prova rainha está agendado para as 17h15 de domingo, no Estádio do Jamor.

Braga-FC Porto

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Manuel Oliveira

VAR: Nuno Almeida

AVAR 1: Hélder Malheiro

AVAR 2: André Campos