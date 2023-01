Já há árbitros para o FC Porto-Arouca e para o dérbi minhoto

Artur Soares vai estar no Braga-Vitória de Guimarães, enquanto que João Gonçalves apitará o duelo do Estádio do Dragão

Já estão definidas as equipas de arbitragem para os encontros dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Artur Soares Dias vai apitar o dérbi minhoto entre Braga e Vitória de Guimarães, enquanto João Gonçalves vai estar no Estádio do Dragão para ajuizar o FC Porto-Arouca.

Desde este último domingo, já se sabia que Manuel Oliveira iria apitar o encontro entre o Varzim e o Benfica.

Eis a lista de nomeações:

Braga-Vitória de Guimarães (4.ª feira, 18h45)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Álvaro Mesquita

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

Académico de Viseu-Beira Mar (4.ª feira, 20h15)

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Nuno Eiras e Fábio Silva

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Iancu Vasilica

FC Porto-Arouca (4.ª feira, 20h45)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Ângelo Carneiro e André Costa

4.º árbitro: David Silva

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Pedro Ramalho

Vitória de Setúbal-Casa Pia (5.ª feira, 19h45)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Bruno Jesus e Hugo Marques

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Flávio Lima

Lank Vilaverdense-B SAD (4.ª feira, 14h00)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Nélson Pereira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Nacional-Rabo de Peixe (4.ª feira, 17h30)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Inácio Pereira e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Leixões-Famalicão (3.ª Feira, 18h45)

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: André Campos e José Luzia

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Fábio Melo

AVAR: José Bessa

Varzim-Benfica (3.ª feira, 20h45)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto