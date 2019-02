Histórias do dérbi: "Vi o Maxi agarrado a Vieira e ele só dizia: 'Tem de dar um prémio!'"

O ex-Benfica Luisinho, agora no Huesca, relata o que encontrou no balneário após o 3-1 ao Sporting em Alvalade e que valeu um prémio ao plantel. A esmagadora maioria dos emigrantes aposta no triunfo da águia

Três dias depois do duelo na I Liga, Benfica e Sporting voltam a encontrar-se. Para este novo embate, agora para a Taça de Portugal, O JOGO ouviu os palpites dos jogadores portugueses que alinham no estrangeiro, com a grande maioria a apontar as águias como favoritas, sobretudo pela superioridade evidenciada no duelo do último domingo. Entre os palpites surgiram histórias do passado, desses sempre empolgantes dérbis/clássicos. Sim, porque um Benfica-Sporting é um é um dérbi mas também um clássico.

Agora no Huesca, Luisinho representou o Benfica em 2012/13 e recorda o que sucedeu na primeira vez que foi convocado para um dérbi. "Como fui o 19.º, vi o jogo na bancada de Alvalade e ganhámos 3-1. No fim dirigi-me ao balneário para saudar os meus colegas e quando entrei, vi o Maxi Pereira agarrado ao presidente, Luís Filipe Vieira... O Maxi só dizia: "Tem de dar um prémio, tem de dar um prémio!" Isso não estava previsto, mas na semana a seguir a verdade é que pagaram um prémio de jogo", explica Luisinho, não contendo o riso enquanto contava a história e antevendo um triunfo encarnado hoje.

As emoções que rodeiam este duelo entre os dois grandes de Lisboa nem sempre são as melhores, como recordou David Simão, aludindo à época de 2008/09, nos juniores. Agora no Antuérpia, o antigo jogador do Boavista recorda o pânico sentido numa visita das águias à Academia, partida a que assistiu na bancada, pois tinha sido expulso no jogo anterior e estava a cumprir castigo. "Houve invasão de campo, pedradas entre adeptos. A minha grande preocupação foi a de proteger as crianças e levá-las para junto dos balneários", explica David Simão, esperando um ambiente mais tranquilo e dando o favoritismo ao Benfica no duelo de hoje. Aliás, dos 14 emigrantes portugueses ouvidos, apenas Flávio Paixão aposta num triunfo do Sporting, por ser este o seu clube e por esperar uma "reação" ao desaire de domingo.