Tondela ou Viseu? Lusitano de Vildemoinhos-Sporting pode não ser no Campo dos Trambelos

O presidente do Lusitano de Vildemoinhos, António Loureiro, diz que receber o Sporting para a Taça de Portugal "é o realizar de um sonho", mas ainda não sabe onde o jogo se vai realizar.

"Depois de eliminarmos o Nacional, e quando me fizeram a pergunta, eu respondi que queria o Sporting, por isso, só tenho que estar muito satisfeito, porque é o realizar de um sonho", adianta o presidente do clube viseense, ele que é também um assumido sportinguista.

Dúvida, nesta altura, o local onde a partida se vai realizar, já que o Campo dos Trambelos, em Vildemoinhos, localidade às portas da cidade de Viseu, apesar de ter relva natural, tem algumas limitações, desde logo a ausência de luz artificial que permita a transmissão televisiva do jogo em horário noturno, além de espaço para a comunicação social, entre outras.

"O nosso desejo é que fosse nos Trambelos, mas há muita coisa a ponderar para ver se o nosso estádio reúne as condições, ou não", assume o líder do Lusitano de Vildemoinhos.

A lotação mais limitada do Campo dos Trambelos é outro fator que pode pesar na escolha de um outro local. Em aberto está assim a possibilidade de o jogo se realizar no Estádio do Fontelo, em Viseu, com António Loureiro a não descartar a hipótese Tondela, mas, "se puder ser em Viseu", e que por parte da autarquia viseense, proprietária do estádio, "não deverá haver qualquer problema e até deverão ter todo o interesse em que o jogo possa ser no Fontelo".

"Falta cerca de um mês, e a federação ainda vai fazer uma inspeção ao nosso campo, por isso, depois tomaremos a decisão", acrescenta o líder do clube 'trambelo', que deixa ainda o desejo de ver o Sporting abdicar da receita do jogo.

"Ainda não falei com ninguém do Sporting sobre isso, mas, pela grandeza do clube, certamente que estarão recetivos", disse, lembrando as boas relações entre os dois emblemas, alicerçadas num protocolo que existe entre ambos ao nível da formação.